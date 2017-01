Melissa Satta: "Prince è un papà rock, con Maddox si divertono tantissimo"

Partiamo dal matrimonio, ci sarà?

Non lo so... Tutti hanno già deciso per me. Chiedilo a loro a questo punto. In realtà non so ancora quando e anche la storia del reality, con le telecamere al seguito, che è circolata è solo una proposta che ho ricevuto.. anche se non si sa mai nella vita.

Che mamma sei?

Sprint, faccio tremila cose e riesco a conciliare tutto al meglio. Con Maddox mi diverto tantissimo, ha imparato a camminare e stiamo sempre insieme, giochiamo, facciamo tante passeggiate. Il rapporto adesso è diverso, è una fase completamente nuova ed è bellissima.

Un altro figlio quando?

Mi piacerebbe. Adesso anche la mia amica Elena (Santarelli, ndr) ha annunciato la nuova gravidanza. Per ora confido nella 'Santarellina', magari la fidanziamo con Maddox... Se somiglia alla mamma è una garanzia.



Prince che rapporto ha con Maddox?

Un papà meraviglioso, attento e allo stesso tempo molto rock. Non si spaventa, gli insegna tante cose, si divertono insieme. Sono proprio maschi. Giocano con la palla e le macchinine, e io devo stare lì a ricordare loro che 'non si gioca in casa con la palla'.. Chissà magari sarà un futuro calciatore...



Vivi tra la Germania e Milano. Ti piacerebbe ritornare in Italia?

Lo sanno tutti che il mio compagno vuole cambiare anche se mi piace ricordare che non è disoccupato e che ha un contratto ancora per un anno (fino a giugno 2016, ma da pochi giorni, e fino a dicembre, il Boa si allenerà con il Milan, ndr). Certo resta l'amaro in bocca, ma lui ama il calcio. Non escludo un nostro ritorno definitivo. Qui la gente è molto affettuosa, ci riempie di attenzioni. Lo vedo anche sui social. L'Italia ci manca.