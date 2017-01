Michelle Hunziker: "Per ora mi fermo"

Incinta non lo è e non lo sarà per un po'. Michelle Hunziker si prende una pausa da pancini e pancioni e racconta la gioia delle sue bellissime figlie. "Le mie figlie sono la mia vita. Averle messe al mondo è stata la gioia più grande. Ma adesso stiamo bene così. Certo, se avessi dieci anni di meno ne avrei fatti di più di figli" racconta la showgirl al settimanale Chi. E di Aurora dice...

Ma non mi chiedete se sono incinta? Ormai per quante gravidanze mi hanno attribuito in realtà saremmo dovuti essere in quindici – ironizza la Hunziker - Ma non sono incinta. Le mie figlie sono la mia vita”. Per ora Michelle deve fare i conti con la partenza della figlia Aurora che è andata a vivere da sola. "Succede, doveva succedere - dice la showgirl a Chi - Anche se Aurora ha preso la sua strada, anche se sta cercando il suo posto nel mondo da donna, io la guarderò sempre con gli occhi di una mamma. La vedrò sempre come la mia bambina che però ora deve pagare le bollette".