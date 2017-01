Aurora Ramazzotti: cuscini, lenzuola e... un boy friend nuovo

Lenzuola e cuscini... per Aurora Ramazzotti il trasloco comincia dalla camera da letto. E nelle grandi manovre la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non è sola. Ad aiutarla è un giovane misterioso e, pare, anche abbastanza intimo, con il quale sembra molto a suo agio. Aury ride e si diverte, come mostrano gli scatti dei paparazzi, e se oltre all'euforia dell'andare a vivere da sola ci fosse anche lo zampino di un amore nascente?

Poche settimane fa la figlia maggiore di Eros e Michelle era stata fotografata in discoteca mentre baciava un giovane modello... . La somiglianza con il ragazzo che ora la aiuta a traslocare c'è e per il gossip basta e avanza per parlare di nuovo fidanzato. Aury però in questo momento ha altro a cui pensare. Il suo cammino verso l'autonomia e l'indipendenza è ad un passaggio cruciale: l'abbandono del nido materno.

Mamma e papà concordano, ma non senza difficoltà: "E' difficile lasciarla andare", dice Eros e la Hunziker gli fa eco: "Mi mancherà, sono disperata. Ho accettato perché la sua nuova casa dista soltanto 300 metri dalla nostra e perché la sua coinquilina è una ragazza seria che la terrà a freno". Ai freni Aurora sembra però piuttosto allergica e finora ha già bruciato qualche tappa.



A 19 anni non ancora compiuti ha già condotto una trasmissione televisiva, ora va a vivere da sola e quando si tratta di divertirsi e scatenarsi non dice mai di no. Chissà quale sarà il prossimo traguardo di questa ambiziosa baby vip...