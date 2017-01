Michelle Hunziker, il "dolore del cuore" che preoccupa i fan

A chiarire (nemmeno tanto poi) ci ha pensato la stessa Michelle con un altro post su Instagram. "Dicono che lilly sia passata a miglior vita! Ma vaaaa! È viva e vegeta". In effetti ci eravamo cascati un po' tutti, il primo messaggio così triste che parlava di "batoste" che "arrivano sempre in qualche modo e quando meno te le aspetti" aveva fatto cadere nel panico i fan della showgirl. Molti hanno pensato alla morte della cagnolina. I più maliziosi, invece, hanno subito puntato il dito sulla coppia. Dopo la litigata con Tomaso Trussardi si è anche ipotizzata una crisi matrimoniale.



"L'unica cosa che cambia è che con il tempo impari a rialzarti prima,gli dai meno importanza,meno energia...guardi avanti e se ti giri c'è sempre qualcosa o qualcuno di meraviglioso intorno a te per il quale andare avanti con determinazione e forza – scriveva la showgirl svizzera - La felicità per me è il modo in cui affronti la vita nella totalità del suo cammino". E quindi? Secondo Michelle il suo era solo un pensiero "introspettivo e riflessivo". E per dimostrarlo posta la foto di Lilly che mangia un po' di formaggio svizzero. Alimento di cui Michelle è testimonial. Furbissima Michelle...