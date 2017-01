Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, gli animi si scaldano... troppo, e finisce in litigio

Una serata da soli, senza figlie. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in macchina, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. E' in corso una discussione, i toni sembrano accesi. Lei gesticola, parla animatamente, lui replica allo stesso modo, poi si copre il volto con le mani, silenzio, i due non si guardano più negli occhi. Lei apre lo sportello della macchina e va a casa. Anche le coppie più glamour dello showbiz... litigano.

Crisi del settimo... mese o un ordinario screzio coniugale? Il 10 giugno Michelle e Tomaso festeggeranno 8 mesi di nozze e da poco hanno accolto in famiglia la loro secondogenita, Celeste. Apparentemente tutto perfetto. Loro sono ricchi, belli, famosi e felici. Mai un segno di cedimento, almeno davanti ai flash. Sobri, misurati, sorridenti. Una coppia da copertina.



Ma anche i "belli" dello showbiz hanno i loro momenti "no". E questo è stato probabilmente uno di quelli. Un po' di stanchezza, qualche preoccupazione di troppo, specie per Michelle, che ha dovuto allontanarsi da poco dalla figlia Aurora, volata a Londra per studiare. La fatica dei primi mesi con un nuovo bebè. E così anche una bella serata a due può trasformarsi in un vero disastro. Routine quotidiana di tutti gli innamorati. Quasi sempre dopo la tempesta torna il sereno.