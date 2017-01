Michelle Hunziker di nuovo incinta?

Ha dichiarato di voler restare incinta insieme alla figlia Aurora , ma intanto pare che Michelle Hunziker in dolce attesa lo sia già. Secondo quanto riporta Diva e Donna la conduttrice tv sarebbe in attesa del suo quarto figlio, il terzo dal marito Tomaso Trussardi. Sospesi gli impegni di lavoro per febbraio e parto previsto per l'estate. Dicono...

Michelle in un'intervista al settimanale Oggi ha dichiarato il desiderio di diventare nonna presto e di rimanere incinta in concomitanza con la figlia Aurora , avuta da Eros Ramazzotti. Fatto sta che Diva e Donna rilancia: "Hunziker aspetta il terzo figlio da Tomaso... Nascerà in estate".



Secondo il settimanale la conferma arriverebbe dalla Germania, dove Michelle si è recata qualche giorno fa e dove avrebbe dovuto confermare degli impegni di lavoro. E' alle prime settimane e per questo ancora non avrebbe voluto ufficializzare, ma nel frattempo non ha confermato neppure le partecipazioni all'estero per il mese prossimo.



Di certo c'è che la vedremo dietro il bancone di Striscia da lunedì 25 gennaio a sabato 6 febbraio. Chissà se davanti alle telecamere di Mediaset confermerà o meno la sua quarta gravidanza. Del resto che volesse un altro figlio non era un mistero. Più volte è andata ripetendo di volere un altro figlio, dopo le piccole Sole, 2 anni, e Celeste, 10 mesi.