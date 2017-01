Michelle Hunziker: "Vorrei restare incinta insieme ad Aurora

La showgirl affida al settimanale le sue confessioni: "Io quasi quarantenne? Ma se ho un età biologica di 15 anni!". Nell'intervista smentisce le voci di un'amicizia tra Aurora e Fabrizio Corona: "Non c'è niente di vero. Aurora non conosce Corona, non è mai è andata a trovarlo". E parla del marito, Tomaso Trussardi: "Siamo veramente alla pari. Da noi tutto è condiviso, discusso. Se lui un giorno deve lavorare dalle 5 del mattino alle 22, sono io che lo accolgo a casa con una bella cena. Ma se sono fuori, sarà lui ad accogliermi con le bimbe già bagnettate e pronte per la nanna".