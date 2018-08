Meghan Markle, la madre si trasferisce a Londra (in attesa di un nipotino)

Doria Ragland, la madre di Meghan Markle, è pronta a cambiare vita per stare più vicina alla figlia. Pare infatti che stia preparando le valigie per trasferirsi a Londra dove potrebbe festeggiare il suo 62esimo compleanno il mese prossimo. Decisione che non passa inosservata e che farebbe ipotizzare una presunta gravidanza della duchessa del Sussex.

Doria Ragland è stata l'unico membro della famiglia di Meghan Markle ad avere partecipato al matrimonio reale e con discrezione ed eleganza è riuscita pure a conquistare la Royal Family, a partire proprio dalla rigorosa regina Elisabetta. Nulla quindi potrebbe ostacolare un suo immediato trasferimento nel Regno Unito per stare più vicina alla duchessa del Sussex: "Doria e Meghan sono sempre state inseparabili. Doria è fuori di sé per l'eccitazione al pensiero di trasferirsi a Londra" rivela al Daily Express una fonte vicino alla donna che dallo scorso maggio ha lasciato il suo lavoro come assistente sociale per la clinica di servizi di salute mentale di Didi Hirsch a Culver City.