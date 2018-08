Meghan Markle compie 37 anni, primo Royal Birthday da duchessa

Nessun party hollywoodiano, niente festeggiamenti sul set e addio pure al romantico soggiorno in Botswana. Quest'anno Meghan Markle le sue 37 candeline le spegne in veste di Duchessa di Sussex, al fianco del marito Harry. E insieme partecipano al matrimonio di Charlie van Straubenzee, caro amico del principe, con Daisy Jenks. Intanto da Kensington Palace arriva il tweet di ringraziamento per tutti i messaggi di auguri ricevuti dalla Markle.

Nata il 4 agosto, stesso giorno della Regina Madre, per Meghan sarà il primo (e indimenticabile) Royal Birthday. Solo un anno fa festeggiava il compleanno in Africa con Harry, lontano dai riflettori e dagli impegni ufficiali, in un clima più romantico e raccolto. In soli dodici mesi la vita della Markle è stata stravolta. Per amore di Harry ha rinunciato alla carriera da attrice, ha chiuso i social, è diventata cittadina britannica di religione anglicana e dal giorno delle nozze, celebrate il 19 maggio, Duchessa di Sussex.



Nel frattempo, tra impegni ufficiali e dissapori con la famiglia d'origine (tranne che con la madre), prosegue il suo "addestramento" per diventare un membro impeccabile della Royal Family e del suo rigido protocollo al quale non è sempre facile attenersi. Proprio il 26 luglio scorso, durante un impegno pubblico a Londra, Meghan e Harry si sono scambiati un bacio sul palco. E se molti hanno considerato quel gesto spontaneo e romantico, per il protocollo reale inglese la coppia ha infranto la regola che prevede che non ci siano manifestazioni pubbliche di affetto.