Matteo Salvini: "Con Elisa c'è qualche problema, ma siamo una coppia felice"

" Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa . Viviamo problemi come ogni coppia, li risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali. Si rassegnino spioni guardoni e chiacchieroni". In diretta su Facebook, Matteo Salvini ha rotto il silenzio per parlare della sua vita privata e del tradimento della compagna Isoardi , pizzicata a Ibiza dal settimanale "Chi" tra le braccia dell'avvocato romano Matteo Placidi.

"Per abitudine non parlo della mia vita privata, ma in questi giorni ho letto tante idiozie, cattiverie, bugie. Voglio essere giudicato per la mia azione politica, poi nella vita privata ognuno ha le sue gioie e i suoi problemi. Chiedendo rispetto, confermo ai chiacchieroni che sono felicemente e serenamente insieme ad Elisa. Come ogni coppia viviamo problemi che superiamo, se ci vogliamo bene. Almeno la tagliamo con idiozie che non hanno né capo né coda" ha concluso Salvini.