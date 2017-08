Elisa Isoardi passa all'attacco: "Il tempo mette ognuno al proprio posto"

Il viso scarno, gli occhi tristi, un sorriso appena accennato. Dopo la bufera sul " tradimento " con tanto di foto pubblicate dal settimanale "Chi", Elisa Esoardi condivide il post di un amico in cui appare provata. E poi pubblica una frase sibillina: "Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo". Ogni riferimento è puramente casuale. Mentre l'ormai ex Matteo Salvini si consola mangiando arancini.

Dopo lo scandalo e il bacio con l'altro Matteo (l'avvocato Placidi, ndr) a Ibiza, la presentatrice ha smesso di seguire il leader della Lega sui social. Al contrario di quanto fatto in passato, però, Salvini non ha tuonato contro "la macchina del fango" e non ha invocato la privacy. Forse perché, come insinua qualcuno, a guadagnarci da tutta questa storia è stato proprio il politico, nel ruolo di "vittima".

Ma forse non sappiamo ancora tutto. La Isoardi infatti non ci sta e posta una frase (poi ha rimosso tutto, ndr) in cui invita a non giudicare troppo presto prima di conoscere bene i fatti. Perché "il tempo mette ognuno al proprio posto". Non c'è che aspettare la soluzione al "giallo" dell'estate...