Addio Salvini, Elisa Isoardi bacia un altro: guarda tutte le foto

Lei è partita per Ibiza e ha postato subito uno scatto dal mare che ha conquistato, manco a dirlo, il “mi piace” di Salvini; poi una foto con le gambe nude in spiaggia e il messaggio: “Miss you #loveyou”. Ma a chi si riferiva Elisa, visto che nelle stesse ore veniva paparazzata tra le braccia di un altro Matteo? Sull'isola delle Baleari, dove in questa stagione ci sono più fotografi che turisti, la Isoardi si accoccola sulla panchina per scambiarsi tenerezze con Placidi e poi baci appassionati, chiacchiere al ristorante. Non è un bacetto di saluto o una tenerezza tra amici quella che finisce nel mirino dei flash, bensì una sequenza calorosa. In attesa di saperne di più, i follower si scatenano: “Perché?”