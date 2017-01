Martina Stella, luna di miele al bacio con Andrea Manfredonia

Sono sempre stati schivi e riservati, senza troppi messaggi social e foto di coppia centellinate sui loro profili. Ma dal giorno delle nozze si sono lasciati andare ai sentimenti e alle emozioni come in un fiume in piena e li hanno voluti condividere con i follower. Gli scatti del matrimonio appaiono su entrambi i profili con didascalie romantiche e dediche speciali. “Sempre e per sempre” scrive la Stella mostrando le foto in abito bianco. E ancora: “Il sogno diventato realtà. Marti e Andrea ❤️”.



A cerimonia conclusa entrambi hanno scritto. Martina ha cinguettato: “Il giorno dell'amore.. l'emozione più grande!!! Ringrazio mia mamma Bianca sempre più rock Carolina mia suocera la persona che più mi ha aiutata e supportata nell'organizzazione!!! Lucia e Alessandro Angelozzi per il mio abito da sogno, le stupende creazioni e per l'aiuto che mi hanno dato in ogni momento!!! Enzo Miccio fantastico meraviglioso unico come sempre!!! Mia sorella per la sua dolcezza bellezza e dedizione infinita!!! Flavia sei splendida!! Ginevra mia figlia bravissima ed emozionantissima!! Le tre bellissime damigelle Greta Ginevra e Benedetta vi adoro!!! Matteo il testimone più bello del mondo!!! Nadia per il discorso.. che emozione!!!”.



Anche Andrea ha voluto ringraziare tutti per la bella festa: “Finita la festa inizia il momento dei ringraziamenti... il primo il più importante va a due donne fondamentali della mia vita, mia madre e mia moglie, grazie per aver organizzato tutto in maniera fantastica, siete uniche! Un grazie particolare anche a mio padre e a Bianca mia neo suocera rock, ai due miei mitici testimoni Alessio e Domingo, a Matteo per le belle parole e per il tuo speciale carisma, a Flavia e Matteo M per averci emozionato. Infine un grazie di cuore a Enzo e tutti i ragazzi che hanno lavorato ed hanno reso questo giorno indimenticabile!. #Andrea&Martina per sempre ❤”.