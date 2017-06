Maddalena Corvaglia, orgogliosa del "pilu" sotto le ascelle...

Per una volta non è lo stacco di coscia che cattura l'attenzione dei follower, ma due enormi ciuffi di peli che spuntano dalle ascelle di Maddalena Corvaglia. L'ex velina bionda ironizza sui social con una citazione di Cetto La Qualunque nei suoi memorabili comizi Cchiú pilu pe' tutti. E i fan ridono!

Non si può dire che Maddy non sia camaleontica. Se solo qualche giorno fa si presentava su Instagram in versione sexy casalinga, con stivali neri e miniabito aderente alle prese con le pulizie domestiche, in un recente scatto in shorts e canotta trasparente svela anche il suo (finto) punto debole: grandi batuffoli di peli sotto le ascelle. Ad accompagnare l'immagine il cinguettio: "Il pilu è buon umore, il pilu è reddito, il pilu è operosità, il pilu è qualità, il pilu è lavoro, il pilu è sviluppo. Cchiu pilo pe' tutti!" Qualunquemente. Ovviamente la showgirl fa riferimento al personaggio di Cetto La Qualunque, interpretato da Antonio Albanese.



I follower ridono e apprezzano la sua simpatia oltre che la bellezza, solo in pochi restano disgustati...



Anche dopo la recente separazione da Stef Burns, Maddalena appare sempre serena, piena di energie e di buonumore. E la sua piccola Jamie sembra aver ereditato il carattere solare della madre.