Laura Torrisi travolta dall'eros in barca con Luca

Prima estate insieme per Laura Torrisi e Luca Betti sotto il caldo sole di Formentera. La coppia, uscita allo scoperto dallo scorso aprile, è volata alle Baleari per una vacanza all'insegna di baci, coccole e carezze hot in barca. Intanto sull'Instagram del pilota fioccano dediche d'amore alla sua donna... che in bikini è un'esplosione di curve sexy.

Baci in barca e baci in acqua. Quando la passione chiama Luca e Laura non si tirano indietro, anzi. Felici e innamorati i due trascorrono una vacanza a Formentera avvinghiati uno all'altra mentre sui social lui si dichiara: "Sei il fiore più bello dell'universo e hai dato i colori alla mia vita...", o "Ed io come uomo ti proteggerò, dandoti il meglio che ho. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te". Parole che fanno pensare ad una storia seria e importante.



Chiuso con Leonardo Pieraccioni, con lui la Torrisi è stata dal 2007 al 2014 e dalla cui unione è nata Martina, Laura si è buttata in una nuova e travolgente relazione. Dopo un viaggio a Malta e uno in Provenza sfoglia la gallery delle vacanze scottanti alle Baleari in cui Laura sfoggia una silhouette da paura tra le braccia muscolose del suo pilota di rally.