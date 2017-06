Laura Torrisi, spiaggia infuocata d'amore con Luca Betti

Passione senza freni sulla spiaggia di Formentera per Laura Torrisi e Luca Betti. La coppia esce allo scoperto anche sulla sabbia infischiandosene di chi sta intorno, compreso il fotografo del settimanale Chi che scatta all'impazzata le foto dell'amore travolgente tra la ex di Leonardo Pieraccioni e il pilota di rally e volto tv. I due si scambiano effusioni, si tengono stretti e si amano alla follia e sui social scrivono: “L'anima vola”.

Chi li ha visti giura che siano una cosa sola: si tengono per mano, si baciano, si stuzzicano, stanno appiccicati l'uno all'altra senza accorgersi di ciò che sta intorno. Si sono incontrati per caso, ma la loro storia è apparsa subito quella giusta. Luca Betti su Instagram qualche giorno fa ha scritto una promessa d'amore alla sua Laura: “Ed io come uomo ti proteggerò, dandoti il meglio che ho. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te"️ #lanimavola #sorrideredentroefuori #ioete”. A Formentera mentre si baciavano sulla spiaggia, a pochi passi da loro si stava celebrando un matrimonio, e chissà che non sia stato d'ispirazione anche per loro...