Lapo Elkann dice addio ai social: "Voglio vivere offline"

E' arrivato il momento della svolta per Lapo Elkann. A sorpresa il rampollo di casa Agnelli, dopo l'archiviazione del finto sequestro in America, dice addio ai social perché – come scrive lui stesso in un lungo post - “ vuole vivere nella vita reale”. In modalità offline inizia così un nuovo percorso di Lapo lontano dalla realtà virtuale.

Soltanto pochi giorni fa la procura distrettuale di Manhattan guidata da Cyrus Vance, aveva lasciato cadere le accuse contro Elkann, arrestato e rimesso in libertà, lo scorso novembre dopo aver progettato un finto sequestro ai danni della sua famiglia. Il rampollo aveva telefonato raccontando di essere stato sequestrato e chiedendo un riscatto. In realtà aveva finito i soldi sperperandoli in droga ed escort, ma era stato scoperto. Di lì il processo per il finto rapimento, conclusosi con una bella archiviazione. Chiuso il capitolo processuale, Lapo ha voluto chiudere anche con la realtà virtuale.



In un post sul suo profilo instagram ha scritto: “Vorrei ringraziare tutti i follower del mio account - coloro che mi stimano, e (perché no) anche quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto. Tutti assieme mi avete spronato a migliorare. Oggi, però, comincia una nuova fase per me - personale e professionale - e la vorrei vivere nella vita reale, "offline", anziché in quella virtuale. Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci. Grazie a tutti di tutto, Lapo”.