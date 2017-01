Lapo Elkann, storia al capolinea con Shermine Sharhrivar

Ci ha messo poco a cancellare il passato, se non altro da Instagram. Pare infatti che la storia d'amore tra Lapo Elkann e Shermine Shahrivar sia giunta al capolinea e che a dare il benservito alla ex Miss Germania e Miss Europa 2005 sia stato il rampollo di casa Agnelli che sul social non ha lasciato traccia della loro unione e sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha sfilato senza di lei. Ma non erano follemente innamorati?