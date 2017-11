Lady Facchinetti senza reggiseno alla finestra

“Il bello di essere sposata è avere sempre compagnia” ironizza Lady Facchinetti allo specchio mentre Francesco è impegnato con lo smartphone. E' iniziato il viaggio “romantico” a New York per i coniugi che si sono concessi qualche giorno lontano dai figli (la loro famiglia allargata conta ben 4 bambini). E dalla finestra di un grattacielo Wilma, moglie di Dj Francesco, senza reggiseno ma con canotta e slip mostra le sue curve.

Ironica e supersocial, Lady Facchinetti si diverte a postare momenti di vita familiare. Il suo Instagram Stories è pieno di video che li ritraggono in ogni momento della giornata e perfino di notte, o sotto la doccia. Spiritosa riprende il marito e viene a sua volta paparazzata da Francesco che non perde occasione per mostrare la bellezza della consorte. Lei apprezza e si mette in posa sexy e irriverente...