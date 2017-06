Lady Facchinetti è nuda, ma la serata va in bianco

Wilma Facchinetti pubblica una foto in cui è completamente nuda: addosso ha solo un paio di collant e delle scarpe lussuose dal tacco altissimo. Il selfie allo specchio è spaziale, ma i fan sanno perché l'ha scattato. Francesco l'ha fatta davvero arrabbiare e la serata, nonostante le premesse, è andata in bianco. Con la classica scusa del “mal di testa” come spiega la moglie di Facchinetti.

Simpatica, ironica, divertente, Wilma racconta la sua vita famigliare negli instagram stories senza tralasciare nemmeno i momenti più imbarazzanti di coppia. Come quando lei ha scritto in passato: “Quando vedrete pubblicata una mia foto sexy capirete che Francesco mi ha fatto arrabbiare!”. Nei video social, infatti, si filma con un reggiseno ad alto tasso erotico stesa sul letto di casa: nell'immagine precisa che il correttore per gli occhi è stato messo, la piega mossa è stata fatta, la lingerie è nuova, ma niente... Magari un altro giorno. E poi ancora inquadrando le sue gambe nude e affusolate precisa: “Piedi lavati. Esercizi di Kegel” (avete presente gli esercizi per il pavimento pelvico che aiutano il piacere sessuale?). Ma niente. “Vado a fare un toast” aggiunge e spiega maliziosa: “Grazie per i regali (collant e scarpe) sprecati”. Francesco Facchinetti è andato in bianco...