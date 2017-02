la settimana delle stelle

Dalle Maldive all'Australia: Belen e Iannone super affiatati nella terra dei canguri. Vacanze in bikini per Melissa Satta e Raffaella Fico in splendida forma. San Valentino, tra torte a forma di cuore e mazzi di fiori, scopri come hanno trascorso la festa degli innamorati i nostri vip. E mentre Asia Argento esce allo scoperto con lo chef Anthony Bourdain, Valentina Sampaio è la prima top transgender ad apparire su "Vogue Paris". Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...