Kate Moss indossa i mutandoni della nonna

13:06 - Jeans attillati, giubbino borchiato in pelle, maglia alla marinaretta e... mutandoni in vista. Ecco il particolare che non ti aspetti nella mise di una top, come Kate Moss. La 41enne inglese, pizzicata dai flash, durante una pausa pranzo mostra i segni degli antiestetici slip della nonna. Ma il tanga non si usa più?

Colpa dei pantaloni skinny che le si appiccano sulle gambe, la Moss fotografata da dietro mostra i segni della biancheria intima che le fasciano il fondoschiena facendolo risultare meno tonico del solito. Occhiali da sole e capelli sciolti sulle spalle, Kate non se ne preoccupa di certo e non saranno sicuramente gli slip a farla “sfigurare”. Modella sofisticata e ricercata, per le sue giornate londinesi sceglie un outfit casual con maglie semplici e raffinate e jeans o pantaloni stretti e pratici.