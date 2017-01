Naomi Campbell e Cara Delevingne, botte da top

12:48 - Si sono prese a spintoni, si sono tirate i capelli, anzi le extension e si sono urlate frasi senza senso. Naomi Campbell e Cara Delevingne l'altra sera sono andate letteralmente in escandescenza. Tra le due modelle sarebbe scoppiata una rissa, così pare, in piena regola, durante un party organizzato da Garage Magazine al nightclub parigino Castel. E tutto a causa di Rihanna!

Lo rivela il New York Post nella sua Page Six, che racconta come la Venere Nera abbia accusato la Delevingne di aver mancato di rispetto nei confronti dell'amica comune Rihanna. Conoscendo il caratterino pepato di Naomi non è difficile pensare a come può essere andata a finire. "Naomi ha accusato Cara di aver detto qualcosa di irrispettoso su Rihanna e ha iniziato a urlare, poi l’ha spinta, e Cara ha restituito la spinta", avrebbe spiegato un testimone oculare, aggiungendo: "Cara ha anche tirato le extension ai capelli di Naomi, che però non si sono staccate". Le tre "amiche" erano state viste nei giorni precedenti insieme durante le sfilate della Paris Fashion Week. E nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo. "Durante il party c'era molto rumore e molta confusione" raccontano i testimoni, "Naomi ha iniziato a dire cose senza senso a Cara, che però sembrava non capire di cosa stesse parlando e continuava a ripetere alla Campbell di starle lontana". Fonti vicine alla modella negano tuttavia che sia avvenuto tutto ciò che è stato raccontato e giurano che Naomi se ne sia stata tutta la sera seduta al suo tavolo a chiacchierare con Dakota Fanning: "Naomi non ha fatto niente di male. Il club è piccolo e sempre pieno, se qualcuno finisce per spingere qualcun altro è solo perché non c’è spazio". Dove sta la verità? Guardando al passato della bella Venere nera, soggetto piuttosto irascibile e rissoso, la risposta sorgerebbe spontanea... ma per il momento il condizionale su tutta la storia è d'obbligo.