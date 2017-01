Kate Moss, eccola a 15 anni, una diva teenager dall'irresistibile fascino

11:48 - Senza trucco, i lunghi capelli sciolti e spettinati, addosso solo una salopette, il seno, acerbo di un'adolescente, che si intravede dietro alla pettorina. Aveva solo 15 anni la Kate Moss di questi scatti inediti, che il fotografo salernitano Gatano Mansi ha recuperato e pubblicato sul suo profilo Facebook. Un primo test fotografico per una ragazzina, che è diventata un'icona del fashion system.

Le foto, in bianco e nero, furono scattate da Mattew Hawking alla fine degli anni Ottanta. Gaetano Mansi le ha ottenute, dopo una lunga contrattazione, dopo averle viste esposte al London College of Communication, una delle più importanti università di arti visive britanniche.

Kate Moss, tra le top più contese e pagate del mondo, è già tutta lì, in quella ragazzina magra e con il seno quasi piatto, che il 16 gennaio ha compiuto 41 anni.



Da allora Katherine Ann Moss non si è fatta mancare nulla, dal sesso alle droghe, passando per una figlia e persino un matrimonio. Tutto all'insegna dell'eccesso e della trasgressione, della provocazione e dell'esagerazione. Ma proprio per questo ha conquistato il podio più alto diventando una delle top più affascinanti e ricercate dell'intero fashion system. Non si è rifatta il seno, che resta quello di una ragazzina, non nasconde le prime rughette e magari anche un po' di cellulite. Ma può permettersi tutto lei, che quando si mette in posa, lascia tutti col fiato sospeso, e torna essere quella ragazzina 15enne che provoca il flash del fotografo con la sua bellezza un po' sfacciata e irriverente. Le dive sono così, cantano fuori dal coro, snobbano i canoni e le regole e lasciano il segno.