Kate Middleton incanta sul red carpet con William

Il viso un po' più pieno e un sorriso che illumina il red carpet dei Bafta 2018 . Kate Middleton , in un elegante abito verde scuro con cintura in velluto ad evidenziare il pancione, cammina al fianco del marito William , e fa discutere. Il dress code della serata prevedeva il nero per solidarietà con "MeToo", il movimento che sostiene attrici e non vittime di molestie, ma per Kate una scelta simile avrebbe voluto dire infrangere il protocollo reale.

Kate Middleton non può assumere posizioni politiche in cerimonie pubbliche. Ecco spiegato il motivo per cui la Duchessa di Cambridge non avrebbe rispettato il dress code della serata che richiedeva un abito nero a sostegno delle donne vittime di molestie al Royal Albert Hall di Londra, in occasione degli oscar britannici. Raggiante nel suo vestito scuro, di nero aveva solo la cintura sotto il seno che metteva in luce il suo ventre al settimo mese. Collana e orecchini di smeraldi a completare il look impeccabile.



Seduti in prima fila Kate e William (presidente della manifestazione dal 2010), si sono anche tenuti per mano, gesto inusuale ma concesso in una occasione informale come quella dei Bafta. Bellissima e sorridente la Middleton ha catalizzato l'attenzione dei fotografi tanto quanto le dive di Hollywood del calibro di Angelina Jolie, Jennifer Lawrence e Salma Hayek.