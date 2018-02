Kate Middleton sulle piste da sci al settimo mese

Impegnativa e fredda (nel vero senso della parola) la visita del Duca e della Duchessa di Cambridge in Norvegia accompagnati nel loro tour dal principe ereditario Haakon e dalla principessa ereditaria Mette-Marit. All'evento organizzato sulle piste da sci a Ovresetertjern Kate Middleton si è intrattenuta con i bambini dell'asilo che hanno partecipato a una lezione di sci e, senza badare al pancione, si è chinata per aiutare una bimba in difficoltà. Poi tutti insieme hanno preparato un tè all'aperto in un campo attrezzato.