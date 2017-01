Jennifer Aniston e Justin Theroux, matrimonio in crisi e divorzio milionario?

Il "National Enquirer" afferma che Jennifer Aniston avrebbe colto il marito sul fatto. L'attrice avrebbe scoperto che Theroux avrebbe contattato in segreto l'ex compagna Heidi Bivens, con la quale ha avuto una relazione 14 anni fa. Jen, distrutta dal tradimento, avrebbe deciso di chiedere il divorzio. "Jennifer ha messo tutta se stessa in questo matrimonio ma non riesce più a sopportare il comportamento insensibile di Justin", ha riferito una fonte anonima, citata dal tabloid.

La notizia lanciata dall'"Enquirer" non ha trovato ulteriori conferme e la stampa d'oltreoceano fa notare che mai prima d'ora si era parlato di Justin Theroux come un papabile traditore, né c'erano stati gossip su una possibile infedeltà dell'attore.



Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono sposati lo scorso 5 agosto dopo 4 anni insieme. Qualora l'indiscrezione fosse confermata, per l'attrice, 47 anni (2 in più del marito) si tratterebbe del secondo divorzio dopo quello da Brad Pitt.