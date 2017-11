Jay-Z e Beyoncé acquistano casa per 90 milioni di dollari a Los Angeles

Ora che la famiglia si è allargata con la nascita dei gemelli, Jay-Z e Beyoncé hanno finalmente trovato, senza badare a spese, il luogo giusto dove crescere al sicuro i propri figli Blue Ivy, Sir e Rumi. Tra i vari comfort non mancano quattro piscine esterne, un campo di basket, un teatro, un garage che può accogliere 15 auto, oltre ad un'area riservata al parcheggio per i dipendenti.



Sempre secondo il "Los Angeles Times" il prezzo iniziale era di 135 milioni di dollari, ma alla fine la residenza è stata ceduta per 90 milioni. Il proprietario è Dean McKillen, figlio del miliardario irlandese Paddy McKillen, il quale acquisto' la dimora quattro anni fa per 15 milioni di dollari.