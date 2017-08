Beyoncé e Jay-Z, per i gemelli assunte sei tate da 100mila dollari all'anno

Beyoncé e Jay-Z genitori "disperati": dopo la nascita dei due gemelli Rumi e Sir a metà giugno, la situazione a casa è diventata insostenibile. Secondo il magazine americano OK!, che cita una fonte vicina ai due artisti, la coppia "ha assunto sei tate, tre per neonato, con turni lavorativi di otto ore" per coprire l'intero giorno. Alto il compenso pattuito: per ciascuna tata sono previsti ben 100mila dollari l'anno.