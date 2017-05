Beyoncé e Jay-Z, in attesa dei gemelli mettono in vendita la villa di Bel Air

Beyoncé e Jay-Z hanno deciso di mettere in vendita la loro villa a Los Angeles, in California, per 120 milioni di dollari. La coppia che è in attesa di due gemelli, vuole trasferirsi da Los Angeles a New York in cerca di maggior privacy. La villa di Bel Air ha quattro piscine, otto camere da letto, undici bagni, un centro benessere, uno studio di registrazione, una sala stampa e un garage che può ospitare quindici auto.