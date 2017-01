In vacanza le vip vanno di... bacino

Balletti incandescenti per le belle dello showbiz che in riva al mare o a bordo di lussuosi yacht ancheggiano in bikini sulle note delle hit dell'estate. L'effetto è straordinariamente catalizzante. Da Alessia Marcuzzi e Jazzma Kendrick, in vacanza a Formentera, a Nicole Scherzinger al largo della Croazia, alla sensualissima top model Eva Herzigova.

Non c'è estate senza colonna sonora. E le star, complici il mare, il sole e quella sensazione di libertà senza vestiti, non resistono alle note delle loro canzoni preferite. La bellissima Eva Erzigova, madre di tre figli, e in forma straordinaria, ancheggia al ritmo latino di Sofia, di Alvaro Soler.



Yacht mega per Nicole Scherzinger che sceglie l'Europa come meta estiva. L'ex di Lewis Hamilton, con un bikini animalier molto "aggressivo" si muove sinuosa sotto la doccia con le sue curve bollenti sulle note del suo successo, Wet.



Grande fan dei Coldplay, Alessia Marcuzzi, con un due pezzi lilla balla in riva al mare "Adventure of a lifetime" davanti allo sguardo del marito che la riprende divertito. Stupenda e ironica, la presentatrice conclude la performance con una bella risata.



Sempre a Formentera ormai da settimane, è anche la sexy fidanzata di Christian Vieri. Se lui è protagonista indiscusso della spiaggia per le sue performance a footvolley, Jazzma Kendrick, non passa inosservata per le sue forme perfette. Se poi, con il cellulare alla mano si muove a ritmo di musica, lo spettacolo è assicurato. Guarda i video e la gallery...