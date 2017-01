Ilary Blasi diventa social, ma è un falso

17:22 - Ilary Balsi e Francesco Totti sbarcano sui social, in corrispondenza del decimo anniversario di matrimonio e mentre si vocifera di nuove nozze. Un festeggiamento "condiviso", che in realtà è... un falso. I profili Instagram della coppia non sono autentici. La longevità del matrimonio tra il calciatore della Roma e la showgirl de Le Iene, invece, è reale. Intanto la conduttrice mostra le sue curve in tv, sotto un abito in pizzo che toglie il fiato.

“Ciao a tuttiiii!!! Durante la pubblicità il mio Staff e la Redazione mi ha voluto creare il mio account Instagram ufficiale!!! Quindi sono felicissima di comunicarvi che adesso ci sono anch'io su Instagram! Questo è il mio unico account ufficiale, gli altri sono tutti FAKE!!! Ci state seguendo vero? ❤️ Un bacio grande!!” cinguetta mostrando la sua prima foto in cui appare nel dietro le quinte con Fedez. Peccato che sia tutto falso, come il profilo attribuito al marito calciatore.



Ilary e Totti sono una delle coppie più belle dello showbiz. Sposati nel 2005 a Roma, hanno due figli: Cristian di 10 anni e Chanel di 8.