Francesco Totti e Ilary Blasi alle Maldive mostrano muscoli d'acciaio e curve bollenti

10:16 - Vacanze invernali alle Maldive per la famiglia Totti al completo. Francesco e Ilary, tra escursioni in barca e immersioni si rilassano lontano dai loro impegni in Italia e, in costume, sfoggiano un fisico da paura. Lui, con un boxer arancione, mette in evidenza i suoi muscoli d'acciaio, la Blasi, in bikini fucsia, le sue curve super hot.

Anche lontano dal campo, il capitano della Roma mostra con orgoglio la sua perfetta forma fisica. A torso nudo, sulla barca, evidenzia addominali scolpiti e bicipiti scultorei, da vero Gladiatore. Una crestina appena accennata completa il suo impeccabile look vacanziero. Pizzicato da Chi sull'atollo di Lhaviyani, Totti se la spassa con parenti e amici senza perdere di vista la sua amata mogliettina che, con tanto di boccaglio e maschera, si prepara ad immergersi nelle acque cristalline.



Ilary Blasi, la regina indiscussa delle "Iene", si trasforma in questa occasione in una sirena ammaliatrice. Curve conturbanti e silhouette invidiabile anche durante la pausa natalizia. Che sia riuscita a non cedere alle tentazioni?