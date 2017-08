Ilaria e Gigi travolti dalla passione in alto mare

Fuga d'amore all'Isola del Giglio per la conduttrice Ilaria D'Amico e il portierone della nazionale Gigi Buffon . Tgcom24 mostra in anteprima le foto del pomeriggio di passione che il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 19 luglio. Durante un’uscita in barca la coppia si lascia andare a effusioni hot, senza preoccuparsi della presenza di occhi indiscreti...

La coppia senza figli intorno non riesce a trattenere il desiderio: lunghi baci, carezze e tuffi in mare per raffreddare i bollenti spiriti. Il calciatore si gode beato le curve perfette della compagna, fasciate in un bikini arancione, mentre lei scruta l'orizzonte un po' incupita forse alla ricerca dei paparazzi. Ma i fotografi non frenano la loro passione: prima un lungo bacio salato al largo e poi altre coccole distesi in barca...