Gigi Buffon, la grande famiglia tra le braccia di Ilaria D'Amico

Prima le vacanze di coppia in Grecia dove tre anni fa è stato "smascherato" il loro amore, poi in Versilia insieme ai bambini. La calda estate di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon è tutt'altro che rilassante. Pizzicati da "Diva e Donna", i due giocano in acqua con Davide Lee, Louis Thomas (figli del portiere e della Seredova) e Pietro (nato dall'unione della conduttrice e Rocco Attisani) e mentre Ilaria sfoggia un due pezzi davvero sexy, Buffon mette a nudo i suoi addominali.

Hanno dovuto ricaricarsi prima di affrontare l'estate con la loro famiglia allargata. Per Gigi e Ilaria una mini vacanza in un resort di lusso in Costa Navarino e poi quelle in Versilia dove sono di casa. Occhiali da sole e bikini nero per la D'Amico che si destreggia in mare con eleganza mentre i "suoi ragazzi" giocano con una canoa: "Sono una comunità di caciaroni: zompano, giocano a pallone, litigano e fanno subito pace", ha dichiarato la conduttrice riferendosi ai figli di entrambi. Anche il portiere della Juventus si lascia prendere dall'entusiasmo e si unisce a loro, ma poi fuori dall'acqua è solo per la sua compagna.