Ilaria D'Amico, guarda che profilo "interessante"

Immersa completamente nello spirito delle festività Ilaria non si accorge dei flash dei paparazzi e incantata davanti al figlio in completo relax si fa immortalare con un profilo decisamente ammorbidito. Parka, sciarpone e dolcevita per la conduttrice tv che sembra assorta davanti allo spettacolo mentre tiene tra le mani lo smartphone.



Intanto Gigi Buffon è impegnato a Torino nell'appartamento su due piani che ospita la famiglia allargata e dove il portiere festeggerà in anticipo il Natale con i figli avuti da Alena Seredova, che invece trascorreranno le feste a Courmayeur con la madre e il nuovo compagno Alessandro Nasi.



Per Gigi e Ilaria è il terzo Natale insieme e chissà che la cicogna possa portare un altro gran bel regalo per la giornalista e il calciatore. Se non fosse già in arrivo, l'augurio natalizio per la coppia sarà comunque quello di allargare ancora la famiglia, proprio come nei loro sogni.