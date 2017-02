Il "gallo" Belotti sceglie le fedi con la fidanzata Giorgia

Si sposeranno a giugno a Palermo, quando il campionato sarà finito. Andrea Belotti, attaccante del Torino, e Giorgia Duro, giovanissimi e innamoratissimi, non perdono tempo e si stanno portando avanti con i preparativi. Novella 2000 ha pizzicato la coppia mentre entrava in una nota gioielleria milanese per la prova delle fedi. Soddisfatti, i due sono usciti mano nella mano...

Con un tatuaggio si sono giurati amore eterno prima ancora di scambiarsi le promesse di matrimonio a giugno, quando diventeranno marito e moglie. Lui 23 anni e lei 21 hanno le idee chiare e pensano già ad allargare la famiglia. Insieme da poco più di due anni si sono conosciuti a Palermo nell'inverno del 2014 ed è stato il classico amore a prima vista.



Sui social i due non perdono occasione per dichiararsi pubblicamente il loro amore: "Baciarti e mai mai chiudere gli occhi per non perdermi neanche un secondo di tutto l'amore che sei", cinguettava lei poco tempo fa...