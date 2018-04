Il clan Rodriguez si trasferisce in Toscana: tutti nel casale

Come ogni vacanza che si rispetti il clan Rodriguez parte al completo. Belen con Santiago e Andrea Iannone, Cecilia con Ignazio Moser, Jeremias, Veronica Cozzani e pure la petineuse Patrizia Griffini si sono rifugiati in un casale in Toscana tra relax, gite in bici, bagni di sole in piscina lontani dalla mondanità.

Dopo lo stress degli eventi mondani, della vita cittadina, della movida, Belen e i suoi sono partiti per una vacanza immersi nella natura. Intorno alla villa affittata dalla famiglia per le festività pasquali soltanto colline e viti. Un'auto della security a garantire privacy e tanta voglia di ridere e stare insieme. Belen improvvisa balletti sexy in piedi alla poltrona, mamma Veronica la osserva, Santiago saltella intorno e Jeremias fa video social. E poi via tutti in sella alla bici e se la Rodriguez è stanca, ci pensa il fidanzato Andrea Iannone a spingerla sulla salita mettendole una mano sul posteriore. Pose sexy sotto il sole, gambe che si incrociano sul divano, il pilota che prepara il caffè per tutti. La famiglia Rodriguez si rilassa e all'appello manca sempre papà Gustavo...