Stesso stile, stessi divertimenti e stessi paparazzi alle calcagna. Il clan Rodriguez fa gruppo e anche tra le new entry di famiglia cresce in fretta il feeling. Ignazio Moser è già diventato un appassionato di motocross: eccolo insieme ai “cognati” Andrea Iannone e Jeremias Rodriguez durante una giornata tra uomini. Un pomeriggio tra fango e salti, prima dell'aperitivo in centro a Milano davanti ai flash.

Iannone guida il gruppo vista la sua esperienza sulle due ruote, Ignazio da gran sportivo non si sottrae alla gara tra le dune e Jeremias amico e assistente nei rally casalinghi di Andrea li segue passo dopo passo. Un pomeriggio alternativo per i fidanzati di Belen e Cecilia che si concedono un po' di ore all'aperto in sella alla moto per stringere ancor più amicizia prima di tornare nella movida cittadina. Non c'è che dire il clan Rodriguez fa fare i “salti”... di gioia a tutti.