Icardi e Wanda Nara, vacanze senza badare a spese

Icardi non bada a spese per far star bene la sua famiglia: come mostra Chi, teatro delle sue vacanze estive - insieme ai figli e a Wanda Nara - sono state Dubai e Ibiza. Se negli Emirati Arabi il bomber dell'Inter si è rilassato con la moglie in una villa dai lussuosi comfort in zona Jumeirah, sull'isola spagnola il calciatore e la showgirl argentina sono arrivati comodamente su un aereo privato.