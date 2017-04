Vip sportive, guarda che "movimenti" per la prova costume

Le Donatella si lanciano con il Pilates mentre Martina Colombari e Federica Fontana restano sempre fedeli alla corsa. Yoga e "ponte" sul tappeto di casa per Alessia Marcuzzi e lezione privata di latino americano per Wanda Nara che si muove sinuosa tra le braccia del suo maestro. E non solo, scopri come le nostre vip si tengono in forma...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, fasciate nei loro sexy e comodi completini sportivi sono sempre in movimento nella loro palestra di Los Angeles tra sollevamento pesi, Krav Maga, addominali e antigravity yoga.



Tra anelli e kettlebell è intenso anche l'allenamento di Alessia Ventura che sfoggia curve da capogiro senza perdere la concentrazione. Perfettamente sincrone le gemelle Silvia e Giulia su Instagram mostrano le loro dure sessioni in palestra per modellare gambe, addome e glutei. Così come Jessica Immobile, moglie del calciatore e la showgirl neomamma Cecilia Capriotti.



Corsa all'aria aperta per Martina Colombari con la musica alle orecchie e Federica Fontana con un sorridente gruppo di amiche. Wanda Nara, moglie di Icardi e madre di cinque bambini, preferisce alternare gli esercizi in palestra a ritmiche e sensuali lezioni di ballo. Con il suo maestro si muove ancheggiando sfoggiando le sue curve hot...



Giorgia Palmas, fidanzata con il campione italiano di Bike Trial Vittorio Brumotti, non poteva che scegliere un bel giro in bici da corsa per restare in forma. Tutte determinate, le nostre vip si assicurano una prova costume da 10 e lode. SFOGLIA LA GALLERY...