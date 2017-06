Calciatori in vacanza, guarda il "ritiro" più bello

L'interista Gabigol è tornato in Brasile dove bacia con trasporto la sua fidanzata Rafaella sulla spiaggia. Tramonti indimenticabili alle Maldive per il milanista Luca Antonelli e la moglie Marta Comparoni.



A Capri troviamo il difensore del Sassuolo Paolo Cannavaro e Alberto Aquilani con le rispettive famiglie, mentre dalla Cina è volato in Salento Graziano Pellè con la biondissima Victoria Varga. Per loro pranzi in riva al mare con gli amici e tanto divertimento.



Vacanze in barca per Giacomo Bonaventura e Federica Ziliani e per Mauro Icardi e Wanda Nara con i loro bambini al largo di Monaco.



Il centrocampista dell'Atlético Madrid, Alessio Cerci e la moglie Federica Riccardi si sollazzano in piscina così come la compagna dello juventino Daniele Rugani, Michela Persico in compagnia di un'amica. Intanto Marco Borriello, ancora single, è volato a Ibiza per un'estate bollente...