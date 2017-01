Guendalina Canessa, serata bollente a Milano: addosso ha solo un body trasparente

E quando arriva la notte la notte..... La testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché....?" cinguetta Guendalina Canessa che esce per una serata milanese ad alto tasso erotico, indossando soltanto un body trasparente e un paio di decolleté dal tacco vertiginoso. Del resto la ex gieffina ha dichiarato di avere la passione per le scarpe, tutto il resto non conta. Difficile passare inosservata con un look così audace e un fisico da dieci e lode.

Body trasparente nero con le maniche lunghe e con un ricamo all'altezza del seno per coprire i capezzoli e nient'altro. Per la sua serata bollente Guendalina sceglie di stupire e si lascia scattare le foto seduta a terra con sguardo sognante. Protagonista del Gf 7, stravagante ed eccentrica, la Canessa da qualche tempo è single. "Non riesco più ad innamorarmi. Ci provo e ci riprovo. In questi mesi mi avete visto cambiare spesso partner ma non perché io sia una ragazza facile ma semplicemente perché non riesco più a far battere il cuore. Non so cosa mi sia accaduto ma forse due fallimenti sentimentali alle spalle (con Daniele Interrante e con Luca Marin) mi hanno logorata dentro" aveva detto a Tgcom24. Ma se al momento non vanta fidanzati, i follower si sprecano...