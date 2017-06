Giuliana De Sio, mano birichina sul fondoschiena

Due pezzi verde a righe, un lettino e una giornata di sole in compagnia di un'amica a Fregene. Giuliana De Sio lontana dal set e dalla pista da ballo si rilassa in spiaggia mettendo a nudo le sue curve sensuali, sempre al top. L'attrice che ha da poco spento 60 candeline si dichiara ancora single dopo la fine della sua storia con Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sono di "Novella 2000" le immagini della De Sio al mare in compagnia di un'amica che prende il sole in topless. La nostra attrice al contrario preferisce scoprirsi solo dalla vita in giù mostrando un lato B perfetto sul quale si posano spesso... le sue mani. Seria e assorta nei suoi pensieri, Giuliana ha da poco finito il suo tour de force tra un set e l'altro, senza contare l'esperienza di ballo in tv che ha messo a dura prova il suo fisico e la sua sensibilità.



Periodo di pausa anche in amore per l'attrice che ha dichiarato recentemente in tv di essere sola: "Diciamo che mi sto riposando, pure troppo". Dopo aver rotto con Mario De Felice, molto più giovane di lei, è stata pizzicata in compagnia di Michele Morrone, attore 25enne: ai due è stato attribuito un presunto flirt, mai confermato. Ma secondo gli ultimi rumors nel cuore della sexy attrice ci sarebbe un giovane tronista...