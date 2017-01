Giuliana De Sio, un debole per gli uomini... più giovani

La coppia che non ti aspetti passeggia per Roma e cena in un ristorante giapponese. Complicità e intimità alle stelle, teneri abbracci, sguardi e sussurri alle orecchie. Loro sono l'attrice Giuliana De Sio 59 anni e Michele Morrone, 25, ballerino e sex symbol. Ambedue "fidanzati" e abbastanza schivi, che però Diva e Donna ha pizzicato nella notte romana in atteggiamenti più che confidenziali e sicuramente equivochi.

Bello e muscoloso lui, attore rivelazione di Ballando con le stelle, bella, famosa e con ben 34 anni in più, lei, legata, a quanto pare, ad un altro "giovane", tale Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e donne, suo ex allievo di un corso di recitazione, 21 anni in meno. Anche Michele Morrone non sarebbe single, bensì fidanzatissimo con una donna di origine libanese che si chiama Rabia e disegna abiti per una casa di moda. A questo punto le cose si complicano. Sbandata di una sera, tenera amicizia o qualcosa di più?