Giulia Calcaterra, che fisico! Tutta carne, muscoli e seno a vista

Osa la bella Giulia Calcaterra e con trasparenze audaci posa per una serie di scatti davvero piccanti. Una vera bomba sexy tutta "carne e muscoli", come commentano i suoi amati follower, un popolo di ammiratori, che la segue fedelmente sui social. Lei, che su Instagram è super attiva, non li delude mai, lasciandoli spesso senza parole con foto in cui sfoggia le sue curve... generose.

Ex velina, ma anche ginnasta, la bionda Calcaterra non incarna infatti il modello anoressico di donna tanto gettonato in tv e sulle passerelle. Tutt'altro. Il suo fisico è un mix sapientemente costruito di forme ben tornite, muscoli e curve conturbanti. E lei non perde occasione per sfoggiarlo. Come in questa sequenza di scatti in cui indossa un body di pizzo nero trasparente e audace, seppur con maniche lunghe e collo alto. La bionda ex velina è più seducente che mai, con il seno prosperoso, che si intravede attraverso la trama del costume, le labbra carnose e dipinte di rosso, i lunghi capelli su un lato. Una vera bomba sexy.