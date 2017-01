Giulia Calcaterra, mani... sul seno!

10:12 - Mani sul seno e tatuaggio in bella vista, inciso proprio lì, in uno dei punti più sexy possibili: "Niente regole come nelle favole". Giulia Calcaterra, ex velina bionda, provoca sui social e scatta una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. La ginnasta mostra a tutti quello che dovrebbe essere a vantaggio di pochi, per la gioia dei fan che restano letteralmente senza fiato...

Che all'ex velina bionda piaccia stuzzicare non è certo un mistero. Sotto le lenzuola, strizzata in toppini da palestra o vestita con mini-abiti succinti, la Calcaterra scatta foto in ogni momento e, quando si tratta di mostrarsi, non si tira certo indietro. Single, fino a prova contraria, accompagnata sempre e solo dall'inseparabile amico Eugenio Scotto, la bionda ne ha fatta di strada da quando muoveva i primi passi sul bancone di Striscia.



Anche se il successo in tv tarda un po' ad arrivare, quello sui social, in compenso, è alle stelle. I suoi follower la riempiono di complimenti e lei, civettuola, posta foto sempre più provocanti. Chissà quale sarà l'inquadratura del prossimo scatto...