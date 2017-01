Giulia Calcaterra, addominali d'acciaio

11:37 - "Mi fai sputare sangue ma alla fine i risultati arrivano! #workinprogress" cinguetta Giulia Calcaterra direttamente al suo personal trainer, sfoggiando una tartaruga perfetta. Addominali d'acciaio quelli dell'ex velina bionda di Striscia la Notizia, che rispecchiano la vita in palestra della ginnasta. L'allenamento duro paga, lei ne è la prova!

Dopo aver dichiarato di essere "single e contenta", Giulia non si è persa d'animo e si è buttata a capofitto nella palestra. In compagnia dell'amica Karina Cascella la bionda scatta mentre mette a dura prova i suoi muscoli. Addominali, gambe e glutei, la Calcaterra non molla e il risultato è il suo fisico perfetto: pancia piatta, sedere sodo e un sorriso che vale più di mille parole.



Non importa che al suo fianco non ci sia ancora quello "giusto", lei sa aspettare. E nel frattempo, fra un allenamento e l'altro, si concede anche un po' di divertimento, in compagnia di "amici" più o meno famosi. Certo, con un fisico così, è di sicuro un bocconcino prelibato... Lei glissa e continua con la palestra. Per il fidanzato c'è tempo...