Giulia Calcaterra, seno e sudore in vista

12:07 - Seno in primo piano e sudore pure. Giulia Calcaterra si è allenata anche oggi, come cinguetta lei, e la sua mise ne ha risentito. Indossa una canotta in pizzo con il reggiseno ben in vista, ma altrettanto visibili sono i segni della fatica. La ex velina bionda ama condividere con i followers i suoi momenti in palestra tra allenamenti più o meno hot, ma questa volta il suo look ne ha risentito...

Personal trainer, Karina Cascella in palestra con lei, tuta, leggings e tutto quello che serve per mantenersi in forma. La Calcaterra non dimentica gli ingredienti giusti per poter conservare il fisico che le ha permesso di troneggiare sul bancone di Striscia.