Giulia Calcaterra, scatti sempre più maliziosi

10:37 - Mani, o gambe, a coprire il seno sempre nudo. Scatti subacquei che inquadrano il lato B scolpito. Sorrisi maliziosi in compagnia delle amiche di sempre. Le vacanze di Giulia Calcaterra in Sardegna sono immortalate in foto hot che vengono prontamente condivise sui social. L'ex velina bionda di Striscia sa come far parlare di sé e con queste foto, in effetti, i commenti dei fan si sprecano...

Ironica, sportiva, sorridente... Giulia Calcaterra sa bene di essere una bomba sexy. Single, nonostante i diversi flirt che spesso le vengono attribuiti, per ora si gode le vacanze in compagnia delle amiche, tra bagni e tintarelle ad alto tasso erotico. In effetti all'ex velina prendere il sole in topless piace proprio. Anche se nelle foto social il seno lo copre - a volte facendosi aiutare dalle mani della amiche - non sono pochi gli scatti che la immortalano senza il pezzo sopra del costume.



Incurante delle acque fredde del mare sardo, Giulia fa il bagno solo con gli slip, decisamente minimal, lasciando così in bella vista il suo lato B scolpito. Innamorata della ginnastica, sport che continua a praticare anche se non più a livello agonistico, si rilassa tra spaccate e volteggi in un panorama mozzafiato. I fan, però, sono distratti dalle sue forme così anche il più bello dei tramonti diventa una semplice cornice davanti al fisico scolpito della ex biondina di Striscia...